Keylor Navas, Real Madrid'ten ayrılıyor

Keylor Navas, Real Madrid'de az süre almasından dolayı mutsuz ve takımdan ayrılmayı düşünüyor.
AS'ın haberine göre Real Madrid'e Thibaut Courtois'nın transfer olmasından sonra yedek kulübesine geçen Keylor Navas, takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Keylor Navas'ın mutsuz olmasını anlayışla karşılayan Real Madrid yönetimi, oyuncuyu takımdan ayrılmayı istemesi halinde kadroda tutmayı düşünmüyor. Ancak Real Madrid yönetimi, Keylor Navas'ın ocak ayında transfer olmasına izin vermeyecek. Yönetim, Navas'ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasını istiyor.
Keylor Navas, bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 8 resmi karşılaşmada yer aldı.