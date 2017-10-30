Kestane toplarken öldü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde, kestane toplamak için arkadaşlarıyla birlikte yaylaya giden 57 yaşındaki Abdullah Buz\'un cesedi bulundu.

Sakarya\'nın Erenler İlçesi\'nde oturan Abdullah Buz bugün öğleden sonra 3 arkadaşıyla birlikte Sapanca Soğucak Yaylası\'na geldi. Abdullah Buz arkadaşlarıyla birlikte yemek yedikten sonra kestane toplamak için ayrıldı. Bir süre sonra Abdullah Buz\'u cep telefonundan arayan arkadaşları cevap alamadı. Arkadaşları, Abdullah Buz\'u ormanlık alanda aramaya başladı. Bir süre sonra Abdullah Buz, patika yolda yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Abdullah Buz\'un öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abdullah Buz\'un cesedi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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