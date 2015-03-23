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Dünya
Deutsche Welle

'Kesin sözler veremem'

Merkel, Yunan mevkidaşı Tsipras'a, Yunanistan'ın mali açıdan desteklenmesi için bir kalkınma bankasının kurulması konusunda yardıma hazır olduklarının sinyalini verdi, ancak kesin sözler veremeyeceğini vurguladı.

23 Mart 2015 23:59


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunan mevkidaşı Alexis Tsipras Berlin'de beklenen buluşmayı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Merkel, yardım talebinde bulunulması halinde bu konu üzerinde konuşulabileceğini, ancak kesin sözler veremeyeceğini belirtti. Merkel, kendisinin Euro Bölgesi’nin 19 ülkesinden sadece birini temsil ettiğinin altını çizdi.

Güvene dayalı bir işbirliğinden yana olduğunu söyleyen Merkel, Yunanistan'ın borçlarını geri ödeme koşullarıyla ilgili ise tavrını koruyarak, bu konuda ancak ilgili Avrupa kurumlarının karar verebileceğini kaydetti. Almanya Başbakanı, "Yunanistan'a hiçbir söz vermem ya da herhangi bir şey garanti etmem mümkün değil" şeklinde konuştu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ise Almanya Başbakanı'na daha önceden uzlaşılan noktalara uyma sözü verirken, basın toplantısı sırasında ise bu bağlamda sosyal sorunların da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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