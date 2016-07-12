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Dünya
Deutsche Welle

Kesik başla poza 2 yıl ceza

Suriye'de kesilmiş başlarla poz veren radikal İslamcı, Almanya'da yargılandığı mahkemede savaş suçu kapsamında 2 yıl hapse çarptırıldı.

12 Temmuz 2016 16:24


Almanya'dan Suriye'ye 2014 yılında giden 21 yaşındaki radikal İslamcı Aria L.'nin iki kesik başla çektirdiği ve paylaştığı fotoğraf nedeniyle Frankfurt'ta yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme heyeti savaş suçu kapsamında yargılanan Aria L.'nin iki yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararda sanığın cezasının tecil edilemeyeceği vurgulandı.

Bu dava, Alman yargısı açısından bir ilki oluşturuyor. Daha önce hiçbir Alman mahkemesi cihatçılarla ilgili görülen davalarda savaş suçu kapsamında bir karar vermemişti.

İddianamede Offenbach kentinde yaşayan sanığın 2014 yılının ilkbahar aylarında cihatçılara katılmak amacıyla Suriye'ye seyahat ettiği ve sonra sosyal medya hesabında kesik başlarla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı belirtiliyor.

Alman emniyet teşkilatı BKA'nın verilerine göre, cihat amacıyla giden 820 kişinin üçte biri yeniden Almanya'ya dönüş yaptı. Bunlardan 140'ı Suriye ya da Irak'ta hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden İslamcı sayısında son dönemde önemli bir azalma olduğuna dikkat çekiyor. IŞİD'e vurulan darbelerin bunda etkili olduğu tahmin ediliyor.

HS/GA (dpa,AFP)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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