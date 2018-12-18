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Keşan'da kar yağışı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili kar yağışı başladı

18 Aralık 2018 20:39

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili kar yağışı başladı.
Keşan\'da hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nce yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde Keşan\'da kuvvetli kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının şiddetini arttırarak, devam etmesi bekleniyor.

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