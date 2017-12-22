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Keşan'da kar yağışı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu

22 Aralık 2017 22:20

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Keşan ilçe merkezinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Kar yağışı özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

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