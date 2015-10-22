Kerry'den şiddete son çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Berlin'deki görüşmede İsrail ve Filistinlilere

Ortadoğu'daki şiddete son vermeleri çağrısı yaparak "tüm düşmanlık ve tüm şiddete

son verilmesinin önem taşıdığını" vurguladı.

Kerry, karşılıklı suçlamaların üstesinden gelebilmek için adımlar atılması gerektiğini de

ifade etti.

Kerry'nin bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere hafta sonu Filistin lideri Mahmud

Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Netanyahu Abbas'ı suçladı

Bölgedeki şiddet olaylarından Filistinlileri sorumlu tutan Netanyahu ise Filistin lideri

Mahmud Abbas'ı yalan söylemekle suçladı.

Netanyahu, "Şiddet dalgasının doğrudan düşmanlıkla tırmandırıldığı bir sır değil, -

Hamas'ın düşmanca tutumu, İsrail'deki İslamcı hareketin düşmanca tutumu ve

maalesef, bunu da söylemek gerekiyor, Abbas'ın ve Filistin özerk yönetiminin

düşmanca tutumuyla" diye konuştu.

Uluslararası toplumun Abbas'a düşmanca tutumunu sonlandırması çağrısında

bulunması gerektiğini belirten Netanyahu, Abbas'ı Mescid-i Aksa'nın şimdiki statüsünü

değiştirmeyi amaçlamakla suçladı. Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar gibi

Yahudiler açısından da kutsal bir mekan olduğunu ifade etti.

Tartışma yaratan iddia

Netanyahu Berlin ziyareti öncesinde de tartışma yaratan bir açıklama yapmıştı. İsrai

Başbakanı, Naziler döneminde dönemin Filistinli baş müftüsü Emin el Hüseyni'nin

Hitler'den Avrupa'daki Yahudileri öldürmesini istediğini iddia etmişti. Netanyahu'nun

iddiası Filistinlilerin tepkisine neden olurken, İsrailli tarihçi ve politikacılar da iddiaya

karşı çıktı.