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Dünya
Deutsche Welle

Kerry'den şiddete son çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Berlin'de bir araya geldi. Kerry, bölgedeki taraflara şiddete son verilmesi çağrısı yaptı.

22 Ekim 2015 19:28

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Berlin'deki görüşmede İsrail ve Filistinlilere
Ortadoğu'daki şiddete son vermeleri çağrısı yaparak "tüm düşmanlık ve tüm şiddete
son verilmesinin önem taşıdığını" vurguladı.

Kerry, karşılıklı suçlamaların üstesinden gelebilmek için adımlar atılması gerektiğini de
ifade etti.

Kerry'nin bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere hafta sonu Filistin lideri Mahmud
Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Netanyahu Abbas'ı suçladı

Bölgedeki şiddet olaylarından Filistinlileri sorumlu tutan Netanyahu ise Filistin lideri
Mahmud Abbas'ı yalan söylemekle suçladı.

Netanyahu, "Şiddet dalgasının doğrudan düşmanlıkla tırmandırıldığı bir sır değil,  -
Hamas'ın düşmanca tutumu, İsrail'deki İslamcı hareketin düşmanca tutumu ve
maalesef, bunu da söylemek gerekiyor, Abbas'ın ve Filistin özerk yönetiminin
düşmanca tutumuyla" diye konuştu.

Uluslararası toplumun Abbas'a düşmanca tutumunu sonlandırması çağrısında
bulunması gerektiğini belirten Netanyahu, Abbas'ı Mescid-i Aksa'nın şimdiki statüsünü
değiştirmeyi amaçlamakla suçladı. Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar gibi
Yahudiler açısından da kutsal bir mekan olduğunu ifade etti.

Tartışma yaratan iddia

Netanyahu Berlin ziyareti öncesinde de tartışma yaratan bir açıklama yapmıştı. İsrai
Başbakanı, Naziler döneminde dönemin Filistinli baş müftüsü Emin el Hüseyni'nin
Hitler'den Avrupa'daki Yahudileri öldürmesini istediğini iddia etmişti. Netanyahu'nun
iddiası Filistinlilerin tepkisine neden olurken, İsrailli tarihçi ve politikacılar da iddiaya
karşı çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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