Kerry'den Kürt Yönetimi'ne mesaj



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ortadoğu gezisi çerçevesinde ziyaret ettiği Irak'ta başkent Bağdat'ın ardından Kürtlerin kontrolündeki ülkenin kuzeyini ziyaret etti. Kerry'nin sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı'nın Kürtlere, kurulacak yeni hükümete katılma çağrısında bulunduğunu, aksi takdirde ülkede birçok olumsuz gelişmenin olabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Amerikan yönetimi Başbakan Nuri El Maliki üzerindeki baskıyı artırıyor ve her kesimin temsil edileceği bir hükümet kurulmasını talep ediyor. Bu bağlamda ülkenin kuzeyinde güçlü olan Kürt Yönetimi'nin bu hükümete katılması Amerikan yönetimi için önem taşıyor. Kerry'nin bu mesajı vermesinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık ilan edeceğinin sinyallerini vermesinin de etkisi olduğu tahmin ediliyor.

Barzani'den bağımsızlık açıklamaları

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Amerikan CNN Televizyonu'na verdiği demeçte, "Kürdistan halkı için artık kendi geleceğini tayin etme zamanı geldi. Halkın kararına uyacağız" dedi. Irak'ın dağıldığını, hükümetin ülke genelinde kontrolü kaybettiğini söyleyen Barzani, durumun sorumlusunun Şii Başbakan Nuri El Maliki olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Irak'taki gelişmeler Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yakından takip ediliyor. Alman Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Niels Annen Irak'taki çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası topluma ağır eleştiriler yöneltti. Annen'e göre uluslararası toplum Suriye konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirseydi, Irak 'ta durum bu aşamaya gelmezdi:

"Uluslararası toplumun en bariz hatası, Suriye Savaşı'nı kontrol altına almak için yeterince çaba harcamaması. BM arabulucusu El İbrahimi'nin başarısız olmasından sonra taviz verildi ve olaylar akışına bırakıldı. Irak'ta iktidarda olan hükümetin halkın büyük bölümünü sistematik olarak uzun süre dışlamasına çok uzun süre seyirci kalındı. Bu, değişmek zorunda."

Sosyal Demokrat Niels Annen'e göre Irak Ordusu duruma askerî olarak müdahale etmek zorunda. Ancak Alman politikacı Alman Ordusu'nun Irak'taki müdahaleye dahil olmasına karşı:

"Sorunun askerî açıdan çözülmesi olanağını görmüyorum. Bu çatışma uzadıkça, kamuoyunda bu çatışma konusunda izlenen farklı çizgiler de daha belirgin hale geliyor; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, müttefikimiz Türkiye de buna dahil, birbirlerine aldırmaksızın kendi çıkarlarına uygun davrandıkları görülüyor. Bence soruna sadece siyasi çözümün bulunması gerekiyor."