Kerry'den iki devletli çözüm vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve Filistin'e iki devletli çözüm planından vazgeçmemeleri çağrısında bulundu. Kerry, bugün Washington'da yaptığı Ortadoğu sorununa ilişkin konuşmada, iki devletli çözümün bölgede kalıcı barışın sağlanması için tek imkân olduğunu vurguladı.

Eğer tek devlet olursa, İsrail'in "ne Yahudi ne de demokratik” olacağına dikkati çeken Kerry, "İkisi de olamaz, çünkü o zaman hiçbir zaman barış içinde yaşayamaz” şeklinde konuştu.

Kudüs'ün iki devletin başkenti olabileceğini dile getiren Kerry, sınırların da 1967'deki Altı Gün Savaşı öncesindeki sınırlara göre belirlenmesi önerisinde bulundu.

Çekimser oyu savundu

20 Ocak 2017'de görevi bırakacak olan Kerry, Dışişleri Bakanı olarak Ortadoğu sorununa ilişkin yaptığı bu son konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e ilişkin kararında ABD'nin çekimser oy kullanmasını da savundu.

Bakan Kerry, bu şekilde Amerikan değerleri ile uyum içinde bir tutum izlendiğini dile getirdi. "BM'de yapılan oylama iki devletli çözümü desteklemeye ilişkin” olduğunu belirten Kerry, ABD'nin de bunu savunduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde geçen cuma günü alınan kararla, İsrail'e Filistin bölgelerinde Yahudi yerleşim yerleri inşa etmeye son vermesi çağrısında bulunulmuştu. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi lehte, ABD ise çekimser oy kullanmıştı. Karar, İsrail'in tepkisine yol açmıştı.

Trump'tan Obama'nın İsrail politikasına eleştiri

Bu arada ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump, halen bu görevi yürüten Barack Obama'nın İsrail politikasını eleştirdi. Trump, twitter üzerinden gönderdiği mesajda, İsrail'e yönelik "aşağılayıcı ve saygısız” tutuma devam edilmemesi gerektiğini ifade etti. "İsrail'e güçlü olma” çağrısında bulunan Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından desteğin artacağı mesajını verdi.

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AFP/dpa/DW, JD/BÖ