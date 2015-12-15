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Dünya
Deutsche Welle

Kerry Moskova'da

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gitti. Kerry, mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

15 Aralık 2015 10:58


Görüşmelerde Suriye barış sürecini başarıya ulaştırma imkanları ele alınacak. Suriye'deki muhalif grupların hafta sonunda yaptıkları buluşmada, Şam yönetimiyle görüşülmesi prensip olarak kabul edilmişti.

Washington yönetimi gibi muhalifler de Beşar Esad'ın geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte devlet başkanlığından ayrılmasını talep ediyorlar. Rusya ise Esad rejimini destekliyor.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Kerry Moskova'da cihatçı IŞİD milisiyle mücadele imkanlarıyla Doğu Ukrayna anlaşmazlığını da istişare edecek.

Kerry'nin akşama doğru Moskova'da basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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