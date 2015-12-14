Kerry Moskova yolcusu



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Moskova ziyaretinin, Suriye'deki barış sürecine ivme kazandırmaya hizmet ettiği belirtildi. Kerry'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmede, radikal İslamcı IŞİD örgütüyle mücadele konusunu de ele alması bekleniyor. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Suriye konusu bugün Paris'te yapılan, çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katıldığı bir toplantıda masaya yatırıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un daveti üzerine yapılan görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in yanı sıra İtalya, İngiltere, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililer davet edildi. Bu görüşme bu hafta içinde New York'ta yapılması planlanan dışişleri bakanları toplantısına hazırlık amacı taşıyor. Cuma günü yapılması planlanan toplantı, Rusya ve İran'ın da dahil olduğu, Viyana'da başlayan Suriye görüşmeleri süreci kapsamında düzenlenecek. Rusya ve İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek sunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Paris'te yaptığı açıklamada, 'Henüz iyimser olmak için bir nedenimiz yok. Ancak Suriye'de beş yıldır süren iç savaşın devam etmemesi için küçük de olsa bir umut var' dedi.