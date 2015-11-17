Kerry: 'IŞİD'i yeneceğiz'



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, terör saldırıları sonrası Paris'i ziyaret etti. IŞİD'i yenmelerinin bir görev olduğuna dikkat çeken Kerry, ABD'nin müttefikleriyle birlikte hareket edeceğini vurguladı.

Paris'in daha karanlık günlere tanık olduğuna dikkat çeken Kerry, "Işığın kenti Paris'in hâlâ aydınlık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Hollande-Kerry görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bugün John Kerry'i kabul edeceği açıklandı. Görüşmede terör örgütüyle mücadele konusunun öne çıkması bekleniyor.

Gözlemciler Kerry'nin ziyaretle radikal İslamcılık ile mücadelede iki ülke arasındaki yakın bağı vurgulamak istediğine dikkat çekiyor.

'IŞİD'e karşı büyük koalisyon'

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor. Hollande'ın "IŞİD'e karşı büyük koalisyon" kurmayı hedeflediği kaydediliyor. 129 kişinin can verdiği saldırıyı terör örgütü üstlenmişti.

Hollande: Fransa savaşta

Hollande, saldırıyla ilgili dün parlamento yaptığı konuşmada, "saldırılarda Fransa'nın değerlerinin hedef alındığını" söyledi.

"Değerlerimize, gençliğimize ve yaşam tarzımıza saldırıldı" ifadesini kullanan Hollande, "Saldırı Suriye ve Belçika'da hazırlandı ve Fransa'ya gelerek bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Fransa savaşta" diye konuştu.