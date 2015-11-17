T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kerry: 'IŞİD'i yeneceğiz'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD'le mücadelede Fransa'ya tam destek sözü verdi. Kerry, 'ABD'nin Fransa ile omuz omuza vererek terör örgütünün üstesinden geleceğini' söyledi.

17 Kasım 2015 09:53


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, terör saldırıları sonrası Paris'i ziyaret etti. IŞİD'i yenmelerinin bir görev olduğuna dikkat çeken Kerry, ABD'nin müttefikleriyle birlikte hareket edeceğini vurguladı.

Paris'in daha karanlık günlere tanık olduğuna dikkat çeken Kerry, "Işığın kenti Paris'in hâlâ aydınlık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Hollande-Kerry görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bugün John Kerry'i kabul edeceği açıklandı. Görüşmede terör örgütüyle mücadele konusunun öne çıkması bekleniyor.

Gözlemciler Kerry'nin ziyaretle radikal İslamcılık ile mücadelede iki ülke arasındaki yakın bağı vurgulamak istediğine dikkat çekiyor.

'IŞİD'e karşı büyük koalisyon'

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor. Hollande'ın "IŞİD'e karşı büyük koalisyon" kurmayı hedeflediği kaydediliyor. 129 kişinin can verdiği saldırıyı terör örgütü üstlenmişti.

Hollande: Fransa savaşta

Hollande, saldırıyla ilgili dün parlamento yaptığı konuşmada, "saldırılarda Fransa'nın değerlerinin hedef alındığını" söyledi.

"Değerlerimize, gençliğimize ve yaşam tarzımıza saldırıldı" ifadesini kullanan Hollande, "Saldırı Suriye ve Belçika'da hazırlandı ve Fransa'ya gelerek bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Fransa savaşta" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry IŞİDFransaDışişleri Bakanı John KerryParisKerry ABDKerryCumhurbaşkanı François HollandeJohn KerryCumhurbaşkanı HollandeABD Başkanı Barack ObamaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24