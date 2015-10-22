John Kerry: Suriye'de siyasi sürecin başlamasının önündeki ana engel Esad

Almanya'nın başkenti Berlin'de Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iç savaş halindeki Suriye'de siyasi süreç başlatılması çabalarının önündeki ana engelin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olduğunu söyledi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Rusya'nın dışişleri bakanları ile cuma günü Viyana'da bir araya geleceğine işaret eden Kerry, bu görüşmede Suriye krizinden çıkış yollarının ele alınacağını ifade etti. Görüşmeye başka ülkelerin de katılacağını vurgulayan Kerry, Almanya'nın krizde 'anahtar aktör' olduğunu dile getirdi.

Kerry, görüşmeye katılacak ülkeler arasında askeri çözümün olmaması konusunda geniş çaplı bir görüş birliği bulunduğunu da vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini de vurgulayan Kerry, IŞİD'le mücadelenin ise güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Viyana buluşması

ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları cuma günü Suriye krizini görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek. Kerry, buluşma ile ilgili açıklamasında 'birkaç belirli konunun ele alınacağını' ifade etti.

Suriye lideri Beşar Esad'ın sürpriz Rusya ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaparak ziyaret hakkında bilgi vermişti. Erdoğan görüşmede, Putin'e Rus uçaklarının Halep ve çevresine yönelik saldırılarının yeni bir göç dalgasına yol açacağı yönündeki endişelerini bildirmişti.

Türkiye de ABD gibi Suriye'de Esad'ın olmadığı bir siyasi diyaloğun başlatılmasından yana olduğu mesajını veriyor.

Putin'den operasyon açıklaması

Rusya'nın askeri operasyonları ile ilgili bugün Soçi kentinde bir açıklama yapan Putin, hava operasyonlarının krize siyasi çözüm bulunması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Putin, "Askeri zafer, bütün sorunların üstesinden gelmez, ancak Suriye toplumundaki sağlıklı, yurtsever güçlerin katılımı ile siyasi bir süreç başlatılmasının koşullarını yaratabilir" diye konuştu.

Putin, ABD'nin Suriye'de askeri bir işbirliğine açık olduğunu düşündüğünü de vurguladı.