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Dünya
Deutsche Welle

Kerkük'te çifte saldırı

Irak’ın Kerkük kentinde düzenlenen çifte intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az altı kişi hayatını kaybetti.

05 Kasım 2017 20:20

Iraklı yetkililer saldırganların Şii lider Mukteda es Sadr'a bağlı Saraya es Selam milisleri tarafından kullanılan eski bir polis merkezine saldırdıklarını açıkladı. 15 dakika arayla meydana gelen iki patlamada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yapılan açıklamada saldırganlardan ilkinin bomba yüklü bir aracı havaya uçurduğu, ikincisinin ise üzerindeki canlı bomba yeleğini ateşlediği kaydedildi.

Saldırı Kerkük'ün işlek alışveriş merkezlerinden biri olan Atlas caddesinde düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Şii lider Mukteda es Sadr'a bağlı Saraya es Selam milisleri ya da eski adıyla Mehdi Ordusu, Şii Haşdi Şabi milislerinin bir parçası olarak hem IŞİD ile hem de Kürt peşmergelerle çarpıştı.

Irak'ta Bağdat hükümetine bağlı ordu birlikleri ve Haşdi Şabi milisleri ekim ayı ortasında, IKBY'nin düzenlediği bağımsızlık referandumuna tepki olarak, peşmerge kontrolündeki Kerkük'e operasyon düzenlemiş, vilayet kısa sürede Iraklı güçlerin eline geçmişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunda Kürtlerin yüzde 92'si bağımsızlıktan yana oy kullanmış, ancak Bağdat yönetimi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sonucu tanımayacaklarını açıklamıştı.

AFP/dpa/BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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