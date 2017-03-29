Kerkük'te bayrak krizi

Kerkük vilayet merkezi resmi dairelere Irak bayrağının yanında Kürt bölgesel yönetimi bayrağının da asılmasını kararlaştırdı. Petrol zengini Kerkük bölgesinde gerginliğin artmasından endişe ediliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) bölgeyi topraklarına dahil etmek isterken Bağdat yönetimi ise Kerkük üzerinde egemenliğini yeniden sağlamaya çalışıyor.

Kerkük Valisi Necmettin Kerim, Kerkük Vilayet Meclisi'nde 25 Kürt temsilci tarafından onaylanan karar uyarınca hükümet binalarına kendi bayraklarının da asılacağını duyurdu. Vilayet Meclisi'ndeki oylama 16 Arap ve Türkmen üye tarafından boykot edilmişti. Vali Kerim oylamadan önce Kerkük Kalesi'ne KYB bayrağı astırmıştı.

Irak'taki Birleşmiş Milletler misyonu ‘tek taraflı alınmış kararların Kerkük'teki etnik ve mezhebi grupların barış içinde birlikte yaşamalarını tehdit ettiğini' duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da resmi dairelere KYB bayrağı asılmasının ‘bölgenin ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak Anayasası’na aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendirildiğini' duyurdu.

IŞİD örgütünün saldırısı sonrası Irak ordusunun kentin büyük bölümünden çekilmek zorunda kaldığı 2014 yılından bu yana Iraklı Kürt birliklerin kontrolünde bulunuyor. Kerkük'ün güneybatısını IŞİD ele geçirmişti. Irak Anayasası ‘Kerkük'ün statüsünün Saddam Hüseyin döneminde zorla göç ettirilenlerin geri dönmesini, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılmasını ve kentin nihai statüsünün referandumla belirlenmesini' öngörüyor.

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DW, afp/AG, GA