Kerkük Kürtler’in elinde

Kuzey Irak'taki özerk Kürt Bölgesel Yönetimi'ne

bağlı peşmergeler, Kerkük'te kontrolü ele geçirdi.

IŞİD'in ilerleyişi karşısında Irak ordusunun terk ettiği üsleri ele geçiren peşmergelerin sözcüsü

Cabbar Yaver, ‘Kerkük'te tek bir Irak askeri kalmadığını'

açıkladı. Peşmerge yetkilisi General Şirko

Rauf, Kerkük'te kontrolü sıkılaştırdıklarını ve IŞİD'in kontrolündeki bölgelere ilerlemek için emir

beklediklerini bildirdi.

Peşmerge Bakanına saldırı

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de, Irak ordusunun Musul ve Salahaddin gibi Kerkük'ü de tamamen

terk ettiğini ve peşmergelerin Iraklı askerlerin boşluğunu doldurduğunu kaydetti.

Diğer yandan Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Peşmerge Bakanı Cafer Mustafa'yı hedef alan bir bombalı

saldırı düzenlendi. Kerkük'ün güneybatısındaki birlikleri ziyaretten dönen Cafer Mustafa'nın

konvoyuna düzenlenen saldırıda bir peşmergenin öldüğü, Bakan'ın saldırıdan sağ olarak kurtulduğu

bildirildi.

“Tarihi başkent”

Kuzey Iraklı Kürtler, petrol zengini Kerkük kentini gelecekte kurulmasını istedikleri bir Kürdistan

devletinin tarihi başkenti olarak görüyor. Kerkük, Kuzey Irak'taki Kürt özerk bölgesinin dışında yer

alıyor. Kerkük'ü özerk bölgelerine dahil etmek isteyen Kürtler'e Irak hükümeti yıllarca karşı çıkmış,

Kerkük meselesi iki taraf arasındaki en önemli tartışma konularından

biri olmuştu. Kerkük'ün

Kürtlerin eline geçmesinin, Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından Irak'ta hüküm süren ve ülkeyi

bir arada tutan güçler dengesini Kürtler lehine değiştirmesi bekleniyor.

