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Dünya
Deutsche Welle

Kerkük Kürtler’in elinde

Irak Şam İslam Devleti örgütünün ilerleyişi karşısında Irak ordusunun çekildiği Kerkük’te kontrol Kürt peşmergelerin eline geçti.

12 Haziran 2014 19:51

Kuzey Irak'taki özerk Kürt Bölgesel Yönetimi'ne
bağlı peşmergeler, Kerkük'te kontrolü ele geçirdi.
IŞİD'in ilerleyişi karşısında Irak ordusunun terk ettiği üsleri ele geçiren peşmergelerin sözcüsü
Cabbar Yaver, ‘Kerkük'te tek bir Irak askeri kalmadığını'
açıkladı. Peşmerge yetkilisi General Şirko
Rauf, Kerkük'te kontrolü sıkılaştırdıklarını ve IŞİD'in kontrolündeki bölgelere ilerlemek için emir
beklediklerini bildirdi.
Peşmerge Bakanına saldırı
Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de, Irak ordusunun Musul ve Salahaddin gibi Kerkük'ü de tamamen
terk ettiğini ve peşmergelerin Iraklı askerlerin boşluğunu doldurduğunu kaydetti.
Diğer yandan Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Peşmerge Bakanı Cafer Mustafa'yı hedef alan bir bombalı
saldırı düzenlendi. Kerkük'ün güneybatısındaki birlikleri ziyaretten dönen Cafer Mustafa'nın
konvoyuna düzenlenen saldırıda bir peşmergenin öldüğü, Bakan'ın saldırıdan sağ olarak kurtulduğu
bildirildi.
“Tarihi başkent”
Kuzey Iraklı Kürtler, petrol zengini Kerkük kentini gelecekte kurulmasını istedikleri bir Kürdistan
devletinin tarihi başkenti olarak görüyor. Kerkük, Kuzey Irak'taki Kürt özerk bölgesinin dışında yer
alıyor. Kerkük'ü özerk bölgelerine dahil etmek isteyen Kürtler'e Irak hükümeti yıllarca karşı çıkmış,
Kerkük meselesi iki taraf arasındaki en önemli tartışma konularından
biri olmuştu. Kerkük'ün
Kürtlerin eline geçmesinin, Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından Irak'ta hüküm süren ve ülkeyi
bir arada tutan güçler dengesini Kürtler lehine değiştirmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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