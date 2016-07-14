Keremcem ile Ezgi Asaroğlu ayrıldı

Uzun süredir birlikte olan Keremcem ve Ezgi Asaroğlu ayrılık kararı aldı. Asaroğlu, Keremcem'le birlikte rol aldıkları 'O Hayat Benim' dizisinden de ayrılmak istediğini yapımcıya bildirdi.

Daha önce de ayrılmış olan ancak yeniden bir araya gelen ikilinin, son ayrılık kararı üzerine Ezgi Asaroğlu'nun diziden de ayrılma kararı aldığını doğrulayan yapımcı Hüseyin Samsun, henüz kesin karar verilmediğini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Asaroğlu, tükenmişlik sendromu yaşadığını ve yorulduğunu söyleyerek bir sonraki sezon için iznini istedi. Yapımcı Samsun; bu hafta oyuncuyla bir araya geleceklerini ve toplantının ardından diziyle ilgili son kararı vereceklerini dile getirdi. Asaroğlu’nun ayrılmasının ardından Keremcem’in de diziye veda edeceği iddia edildi.