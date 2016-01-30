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Spor
Deutsche Welle

Kerber’den sürpriz zafer

Avustralya Açık tenis turnuvasını kazanan Angelique Kerber Melbourne’de ilk Grand Slam zaferini tattı.

30 Ocak 2016 17:29


Avustralya Açık tenis turnuvasının finalinde Angelique Kerber, dünya listesinin bir numarası Serana Williams'ı 6:4, 3:6 ve 6:4'lük setlerle 2-1 yenerek ilk Grand Slam turnuvasını kazandı. Kerber'in başarısı, Boris Becker'in 1985 yılındaki Wimbledon zaferinden sonra Alman tenis dünyasındaki en büyük sürpriz olarak kayıtlara geçti.

Maç sayısını aldıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Angelique Kerber “Hayalim bu akşam gerçek oldu. Bunun için sıkı çalıştım. Burada hayatımın en güzel iki haftasını geçirdim” diye konuştu.

Steffi Graf'ın 1999 yılındaki Fransa Açık zaferinden sonra ilk kez bir Alman raket, Grand Slam kupasını evine götürdü. En son 2013 yılında Sabine Lisicki Wimbledon'da finale yükselmiş ancak Fransız Marion Bartoli karşısında başarılı olamamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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