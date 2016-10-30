Kerber WTA finalinde Cibulkova'ya kaybetti

Angelique Kerber bu yıl 81. maçında 18. mağlubiyetini aldı. Dünya sıralamasının 1 numarası olan Alman raket sezonu taçlandırma fırsatını kaçırdı. Kerber, dünyanın en iyi sekiz kadın tenisçisinin mücadele verdiği 7 bin 500 kişinin izlediği Singapur'daki turnuvanın final maçında Slovak Dominika Cibulkova'ya 3-6 ve 4-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Kerber, Steffi Graf'ın şampiyon olduğu 1996'dan beri finale kalan ilk Alman kadın raket olmuştu.

Uzun sezonun yorgunluğunu son maçta korta yansıtan Kerber "Bir kez daha elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bu yeterli olmadı. Yine de harika bir yıl geçirdim” diye konuştu.

Bu sezon ocak ayında Avustralya Açık ve eylül ayında Amerika Açık'ta şampiyon olan, ABD'li Serena Williams'ı 186 haftalık tahtından indirerek 1 numaraya yerleşen Kerber Olimpiyatlar'da da gümüş madalya aldı. Başarılı raket "Bu yılı hayatım boyunca unutmayacağım. Şimdi artık son derece huzurlu bir şekilde güneş, kumsal ve palmiyelerin olduğu bir tatil beni bekliyor” diye konuştu. Kerber final ödülü olarak 1,18 dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Yarı finalde son şampiyon Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı eleyerek finalde Cibulkova'nın karşısına çıkan Kerber, rakibinin agresif oyunu karşısında tutunamadı. Sene başında aşil tendonundan ameliyat olarak 66. sıraya kadar gerileyen 27 yaşındaki Slovak raket ise WTA şampiyonluğuyla dünyanın yeni 5 numarası oldu ve kariyerinin en önemli başarısına ulaştı.

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DW/dpa/SID, UÇ