Kerber ve Lisicki'den erken veda



Teniste sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık, Alman kadın raketler için iyi başlamadı. Almanya'nın 1 numarası ve turnuvanın 9 numaralı seribaşı Angelique Kerber ve eski Wimbledon finalisti Sabine Lisicki aldıkları mağlubiyetlerle turnuvaya ilk turda veda ettiler.

Kerber, 27'nci doğum gününden bir gün sonra Rumen Irina-Camelia Begu'ya 4-6, 6-0 ve 1-6 biten üç set sonunda 2-1 yenilerek elendi. Kerber “Olmadı mı olmuyor. İstediğim gibi oynayamadım. Neden böyle oldu bilmiyorum” dedi.

Sabine Lisicki de yılın ilk Grand Slam turnuvasında bavulunu erken topladı. Lisicki ilk tur mücadelesinde Fransız Kristina Mladenovic'e 6-4, 4-6 ve 2-6'lık üç set sonunda 2-1 yenildi. Lisicki Mladenovic karşısında 15 servis kırma şansından sadece altısını kullanabildi, Mladenovic ise Lisicki'nin 8 kez servisini kırdı. Lisicki “Bu tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığı. Antremanlarda çalıştıklarımızı uygulayamadık” diye konuştu. Lisicki iki yıl aradan sonra ilk kez bir Grand Slam'e ilk turda veda etti. Kerber ise 2011 Wimbledon'dan beri dört büyük turnuvanın birinde ilk kez açılış maçında elendi.

Görges ve Kohlschreiber devam etti

Julia Görges ve Philipp Kohlschreiber ise rakiplerini eleyerek ikinci tura yükseldi. Görges üstün bir oyun sergilediği İsviçreli Belinda Bencic'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. Tek erkeklerde Kohlschreiber ise Fransız Paul-Henri Mathieu'u 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

Alman tenisçilerden Kerber ve Lisicki'nin yanı sıra kadınlarda Annika Beck, Tatjana Maria, erkeklerde de Jan-Lennard Struff, Dustin Brown ve Tobisa Kamke rakiplerine ilk turda yenilerek turnuvaya veda ettiler.

Kadınlarda günün bir başka sürprizi 5 numaralı seribaşı ve 2008'in finalisti Ana Ivanovic'in elenmesi oldu. Sırp raket, Çek Lucie Hradecka'ya 6-1, 3-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenildi.