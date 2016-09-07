Kerber Amerika Açık’ta yarı finalde



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık'ta bir engeli daha geçen Angelique Kerber, kariyerinin ikinci Grand Slam şampiyonluğuna biraz daha yaklaştı.

Olimpiyat ve dünya iki numarası geçen yıl New York'ta final oynayan İtalyan Roberta Vinci'yi 1 saat 17 dakika süren maç sonunda yenerek 2011'den sonra ikinci kez Amerika Açık'ta yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Kerber ilk seti oldukça çekişmeli geçen maçta Vinci'yi 7-5 ve 6-0'lık setlerle eledi.

Serena Williams ise dünya sıralamasının 1 numarasındaki yerini koruyabilmek için önce çeyrek finaldeki rakibini elemesi gerekiyor. ABD'li raket çeyrek finalde dünya 5 numarası Rumen Simona Halep ile bugün karşılaşacak.

Kerber ise yarı finalde dünya eski 1 numarası Caroline Wozniacki ile oynayacak. Danimarkalı raket çeyrek finalde Letonyalı Anastasija Sevastova'ı 6-0 ve 6-2'lik setlerle geçti. Kerber rakibini elerse bu sezon 3'üncü kez bir Grand Slam turnuvasında finale yükselmiş olacak.

Monfils ve Djokovic yarı finalde

Erkeklerde Fransız Gael Monfils, kariyerinde ilk kez Amerika Açık'ta yarı finale yükseldi. Dünya 12 numarası, vatandaşı Lucas Pouille karşısında korttan 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle galip ayrıldı. Pouille geçen pazar oynadığı 4 saatten fazla süren 5 setlik dördüncü tur maçında 12 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İspanyol yıldız raket Rafael Nadal'ı elemişti. Monfils, Pouille karşısında üst üste oynadığı beşinci maçtan da set vermeden galip ayrıldı. 30 yaşındaki tenisçi, 2008 Fransa Açık'tan sonra ikinci kez bir Grand Slam'de son dörde kaldı.

Monfils'in bir sonraki rakibi, çeyrek final mücadelesini kayıpsız geçen son şampiyon Novak Djokovic oldu. Sırp raket Jo-Wilfried Tsonga'yı saf dışı bıraktı. Fransız tenisçi, 3'üncü sette sakatlanınca korttan çekildi. Djokovic ilk iki seti 6-3 ve 6-2 kazanmıştı.