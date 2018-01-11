T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kepek yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kepek yüklü TIR, karşı şeride geçerek devrildi

11 Ocak 2018 18:05

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kepek yüklü TIR, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü Yalçın Dörtbudak, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli-Adana karayolu Ulukışla kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yalçın Dörtbudak, yönetimindeki 27 ASP 46 plakalı kepek yüklü TIR\'ın direksiyon kontrolünü yitirince araç karşı şeride geçti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen TIR\'ın sürücüsü Yalçın Dörtbudak, kaza yerinde öldü. Kaza sonucu TIR\'ın kasasında yüklü olan kepek yola saçıldı. Dörtbudak\'ın cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi Morgu\'na götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİKonyaDHAKONYA EreğliTIRKazadaYalçın DörtbudakKazaEreğliAdanaUlukışlaASPYolDörtbudakEreğli Devlet Hastanesi MorguFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24