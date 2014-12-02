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Dünya
Deutsche Welle

Kenya'da taş ocağında katliam

Kenya'da bir taş ocağını basan İslamcı militanlar, 36 Hrıstiyan işçiyi kurşuna dizdi.

02 Aralık 2014 12:29

Polis kaynaklarınca verilen ilk bilgilere göre, olay Kenya'nın kuzeydoğusundaki Mandera bölgesindeki bir taş ocağında meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar önce işçileri Hrıstiyan ve Müslüman olmak üzere iki gruba ayırdı. Hrıstiyanlardan 36'sı kurşuna dizilirken, Müslüman işçilere dokunulmadı.

Hrıstiyan işçilerden bazılarının kafalarının kesildiği, bir kısmının ise kaçırıldığı öne sürüldü. Saldırının El Şebab örgütünce düzenlendiği belirtiliyor.

El Şebab militanları geçen ay yine ülkenin kuzeyinde bir otobüse düzenledikleri saldırıda Hrıstiyan yolcuları öldürmüştü. Terör örgütü, eylemin, Kenya'nın başkenti Mombasa'daki camilere düzenlenen polis operasyonlarına misilleme olarak yapıldığını duyurmuştu.

Bara saldırıda bir kişi öldü

Öte yandan taş ocağını hedef alan saldırıdan birkaç saat önce, yine Kenya'nın kuzeydoğusundaki Wajir'de bir bar silahlı kişiler tarafından basıldı. Olayda bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kenya Ordusu Somali'de El Şebab örgütüne karşı yürütülen mücadeleye destek veriyor. İslamcılar, Kenya'nın Somali'den çekilmesini istiyor. Basılan taş ocağı, Somali sınırı yakınlarında bulunuyor.

Terör saldırıları Kenya'nın önemli gelir kaynaklarından turizm sektörünü olumsuz etkiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KenyaHrıstiyanManderaMüslümanMombasaWajirOrdusu SomaliKenya SomaliSomaliDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH

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