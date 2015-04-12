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Dünya
Deutsche Welle

Kenya terörle mücadele önlemlerini sıkılaştırdı

Kenya hükümeti, üniversite saldırısının ardından dünyanın en büyük mülteci kampı olan Dadaab Kampı'nın kapatılmasını talep ediyor. Hükümet ayrıca sınırına duvar örmeye başladı.

12 Nisan 2015 14:30


Kenya'da hükümet, radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün Garissa Üniversitesi'ne düzenlediği ve 152 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Hükümet, Birleşmiş Mülletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Somali sınırındaki dünyanın en büyük mülteci kampı olan Dadaab'ın ülkeden taşınmasını talep ediyor. Kenya hükümeti, İslamcı Eş Şebab milislerinin kampa sızdıklarını öne sürüyor.

Kenya Cumhurbaşkanı Yardımcısı William Ruto, BM'nin kampı üç ay içinde taşınaması durumunda, kendilerinin devreye gireceklerini ifade etti. Bir BM sözcüsü ise henüz Kenya'dan resmi bir talep olmadığı için konuya dair yorum yapılamayacağını belirtti.

Wiiliam Ruto, üniversite saldırısının tıpkı 11 Eylül 2001'de ABD'deki saldırılar gibi ülkeyi değiştirdiğini ve ne pahasına olursa olsun ülkeyi korumaları gerektiğini kaydetti. Hükümet, Eş Şebab milislerinin ülkeye girmesini engellemek amacıyla Somali sınırına 700 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

BM verilerine göre, Kenya Somali sınırındaki Dadaab mülteci kampında 350 bine yakın mülteci yaşıyor. Ancak Kenya hükümeti, kampta yaklaşık 600 bin kişinin barındığını savunuyor. Kampta 20 yıldır özellikle de İslamcı terörden kaçmaya çalışan Somalililer yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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