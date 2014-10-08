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Dünya
Deutsche Welle

Kenya devlet başkanı sanık sandalyesinde

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) ifade veriyor.

08 Ekim 2014 15:22


UCM'nin hakkında insanlığa karşı suç işlemekten dava açtığı Kenyatta, mahkemede sanık sandalyesinde oturan ilk devlet başkanı oldu.

Kenyatta'ya mahkemeye girişi sırasında çok sayıda Kenyalı milletvekili eşlik ederken, mahkeme binası dışında da taraftarları destek gösterisi düzenledi.

UCM, Kenyatta ve yardımcısı William Ruto'nun 2007 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan ve binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine, yüz binlercesinin ise evlerini terk etmesine neden olan şiddet olaylarındaki rolünü soruşturuyor.

Kenyatta, UCM'de görülecek duruşmalar sırasında geçici olarak görevinden ayrılacağını, yerine yardımcısı Ruto'nun bakacağını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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