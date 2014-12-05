Kenya Devlet Başkanı hakkındaki dava düştü



Uluslararası Ceza Mahkemesi Baş Savcısı Fatou Bensouda, 53 yaşındaki Devlet Başkanı hakkındaki davanın, suçlamalar ispatlanamayacağı için düştüğünü açıkladı. Kenyatta mahkemede yargılanacak ilk Devlet Başkanı olacaktı. Lahey'de hazırlanan iddianamede Kenyatta 2007 yılındaki Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından çıkan şiddet olaylarından sorumlu tutuluyordu. Olaylar sırasında 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Devlet Başkanı olaylara sebebiyet vermekle suçlanıyor. Lahey'de hazırlanan iddianamede Kenyatta'nın insanlığa karşı suç işlemekten cezalandırılması talep ediliyordu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kenyatta 2013'de Devlet Başkanlığı'na seçilmişti. Lahey'de Kenyatta hakkında dava açılması üç büçük yıl sürmüştü. Savcılık sık sık tanıkların mahkemede tanıklık etmekten vazgeçtiğini ve yetkili birimlerin kendilerine belge göndermeyi reddettiğini dile getirmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kenyatta hakkındaki davayı geri çekmesi, 122 ülkenin onayladığı mahkeme açısından önemli bir başarısızlık olarak görülüyor. Afrika ülkeleri mahkemeyi 'sömürgeci bir anlayışa sahip olduğu' iddiasıyla eleştiriyor, zira Afrika'daki suçlarla ilgili bugüne dek sadece tek bir dava açıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulmasını öngören Roma Statüsü'nü imzalayan 122 ülkeden 43'ü Afrika'dan. Bazı ülkeler Roma Statüsü'ne verdikleri imzayı geri çekme tehdidinde bulundu.

Ceza Mahkemesi'nde Kenyatta'nın yanı sıra Kenya Devlet Başkan Yardımcısı William Ruto hakkında da insanlığa karşı suç işlemekten dava açıldı. Ruto da tıpkı Kenyatta gibi hakkındaki suçlamaları reddediyor.