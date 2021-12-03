Kendisini yüzbaşı olarak tanıtan kişi esnaftan 600 bin lira değerinde alışveriş yaptı

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P'nin, bir ay önce Yaygın Beldesi'nde kendisinin yüzbaşı olarak yeni atandığını belirttiği ve çeşitli iş yerlerinden para ödemeden yaklaşık 600 bin lira tutarında alışveriş yaptığı belirlendi.

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