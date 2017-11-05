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Spor

Kenan Sofuoğlu sezonu ikinci bitirdi

Lucas Mahias, Dünya Supersport Şampiyonası'nın şampiyonu oldu

05 Kasım 2017 15:31

Fransa’da geçirdiği kazanın ardından bir yarış kaçıran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın son ayağı Katar'daki yarışı üçüncü, genel klasmanda ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 380 metrelik pistte düzenlenen sezonun 12'nci ve son yarışı sona erdi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve bitiş çizgisini ilk sırada geçen GRT Yamaha takımının Fransız pilotu Lucas Mahias, sürücüler klasmanında da Dünya Supersport Şampiyonası'nın şampiyonu oldu.

CIA Landlord Insurance Honda takımının Fransız sürücüsü Jules Cluzel ise Katar'daki yarışı ikinci sırada bitirdi.

Fransa'da düzenlenen sezonun 10. yarışının sıralama turlarında geçirdiği kaza sırasında bel ile kalçasında kırıklar oluşan ve bir aylık tedavisinin ardından yeniden piste çıkan Kenan Sofuoğlu ise 9'uncu sıraya kadar geriye düştüğü Katar'daki mücadelede önemli bir geri dönüşe imza atarak üçüncülük elde etti.

Bu sonuçla Sofuoğlu, puanını 161'e çıkararak 190 puanlı Mahias'ın ardından pilotlar klasmanında sezonu ikinci sırada tamamladı. Fransız Cluzel ise 155 puanla üçüncü oldu.

33 yaşındaki Kenan Sofuoğlu 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Dünya Supersport Şampiyonası'nda zirveye çıkmıştı.

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