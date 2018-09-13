Kemer'de orman yangını (1)

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda geçen pazar günü yağmur sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 3 noktada yangın başladı. Kara ulaşımın olmadığı noktalara yangın söndürme helikopterleriyle yapılan müdahale sonucu alevler söndürüldü.

Bölgenin üst kısımlarında dün yine yangın başladı. Sarp bölgeden aşağı doğru ilerleyen yangına 4 helikopter ve amfibi uçakla müdahale edildi. Yangının yer yer devam ettiği ve kontrol altına alma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.