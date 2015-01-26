'Kemer sıkma dönemi geride kaldı'



Yunanistan'da sandıkların yüzde 53'üne göre Syriza oyların yüzde 35,9'unu aldı. Başbakan Antonis Samaras'ın partisi Yeni Demokrasi yüzde 28,3'te kaldı. Üçüncü sırayı yüzde 6,3 ile aşırı sağcı Altın Şafak partisi aldı.

Bu sonuçlara göre 40 yaşındaki Aleksis Tsipras Yunanistan tarihinin en genç başbakanı olacak. Syriza 300 sandalyeli parlamentoda 151 sandalye kazandığı takdirde tek başına hükümet kurabilecek. Bunun netleşmesi için sandıkların tamamının açılması ve seçim sonuçlarının kesinlik kazanması bekleniyor.

'Her iki tarafın yararına, uygulanabilir bir mali çözüm'

Syriza lideri Aleksis Tsipras seçim zaferinin kesinleşmesi sonrasında taraftarlarına bir konuşma yaptı. “Yunan halkı tarih yazdı” diyen Tsipras “Halkımızın kararı troykanın (Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği) bittiği anlamına geliyor” dedi. “Kemer sıkma döneminin kısır döngüsü artık bitti” diyen Syriza lideri Tsipras yeni hükümetin her iki tarafın yararına, uygulanabilir bir mali çözüm bulmak için adil bir müzakere yürüteceğini ifade etti.

Seçim sonunda Yunanistan Başbakanı Samaras şunları ifade etti: “Yunan halkı sözünü söyledi ve hepimiz onların kararına saygı duyuyoruz. Vicdanım rahat. Yeni Demokrasi ülkenin Avrupa rotasında kalmasının güvencesi olarak gelecekteki gelişmelerde belirleyici bir rol oynamaya hazır olacaktır.”

“Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi üyesi bir ülke devrediyorum” diyen Samaras “Bu ülkenin iyiliği için umarım gelecek hükümet kazanımların kaybedilmemesini sağlar” diye konuştu.