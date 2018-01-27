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Spor

Kemal Özdeş'ten 'istifa' açıklaması

"Yönetim Kurulu görevine son verdi diyebilirsiniz" "Kasımpaşa'ya geri döneceğimi biliyorum" Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın mensuplarına açıklamala

27 Ocak 2018 01:58

\"Yönetim Kurulu görevine son verdi diyebilirsiniz\"

\"Kasımpaşa\'ya geri döneceğimi biliyorum\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Kasımpaşa\'nın Beşiktaş\'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mücadele ile ilgili değerlendirme yapmayacağını söyleyen Özdeş, \"Bugün 50\'nci lig maçımız. Belki de ilk kez maçla ilgili yorum yapmayacağım. Başkanımızla birlikte sezon başından bu yana takımın oyununa dair konuşuyorduk, eleştirileri oluyordu. Bugün de maçın ardından bir görüşmemiz oldu. Bana teşekkür ettiğini söyledi, ben de ona teşekkür ettim. Oyuncularımla soyunma odasında konuştuk, birlikte geçirdiğimiz 1.5 seneye, birlikte çıktığımız 50 maça vurgu yaptım. Bana ve ekibime kattıkları için teşekkür ettim ve son konuşmamı yaptığımı söyledim. Aynı kaliteyi ve üretimi devam ettirmelerini istedim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok kaliteli zamanlar geçirdik. Şimdi ayrılıyoruz. Her zaman üst sıraları hedef gösterdim, takımımı güvenli bir yerde bıraktım, bu da benim için önemli. Tüm personellere teşekkür ederim. Kasımpaşa\'nın kapısının bana her zaman açık olduğunu biliyorum, geri döneceğimi de biliyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Umarım ligin sonuna kadar aynı mücadeleyi gösterir takımımız. Beşiktaş\'a da Şampiyonlar Ligi\'nde başarılar diliyorum, umarım turu geçen taraf biz oluruz\" dedi. 
\"BU BİR İSTİFA DEĞİL\"
Bunun bir istifa olmadığını söyleyen Özdeş, \"Sezon başından bu yana başkanın eleştirileri vardı. Maçtan sonra bana teşekkür etti, ben de ona teşekkür ettim. Kasımpaşa Kulübü bir vizyon kulübü, üst sıralarda olması gerekiyor. Bazen oynattığınız oyunlar sorgulanabilir\" diye konuştu.
\"YÖNETİM KURULU GÖREVİNE SON VERDİ DİYEBİLİRSİNİZ\"
Özdeş son olarak, \"Telefon görüşmesinin sonunda oyuncularıma söyledim, şimdi kamuoyuna söylüyorum. Yönetim Kurulu görevine son verdi diyebilirsiniz, bir problem yok\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kemal Özdeş\'in açıklamaları

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