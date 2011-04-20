Kemal Derviş, IMF Başkanlığı'na aday

T24- İngiliz Financial Times, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski başkanı Kemal Derviş'in IMF başkanlığı için aday olduğu yazdı.

İngiltere Başbakanı David Cameron dün selefi Gordon Brown'ın Uluslararası Para Fonu'nun başkanı olmasını engelleyebileceğini ima etmişti. Gazete, Cameron'ın, Brown'un bu görev için uygun bir kişi olmadığını ima etmesine dikkat çekiyor. Cameron, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin borç içinde olduğunu bilmeyen biri, IMF için en uygun kişi olmayabilir" demişti.

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Fransa'da önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Sosyalist Parti'nin adayı olacaksa yazın görevinden istifa etmek zorunda. Financial Times'ın haberinde, IMF'nin geçen hafta Washington'da yapılan ilkbahar toplantılarında Strauss-Kahn'ın görevi bırakma olasılığının da konuşulduğu belirtiliyor. Ancak İngiliz çevreleri dışında Gordon Brown'un başkanlığından söz eden yoktu. Bu noktayı vurgulayan Financial Times'a göre esas tartışma, IMF'nin bundan sonraki başkanının da Avrupalı mı yoksa gelişmekte olan bir ülkeden mi olacağı.

IMF'nin kredileriyle Avrupa ekonomileri için giderek daha da önem kazandığına dikkat çeken gazete, yine Avrupalı bir IMF Başkanı argümanının ağır bastığını yazıyor. Bu noktada adı geçen adayların başında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı olmaması halinde, İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve Fransa Maliye Bakanı Christien Lagarde geliyor. Gelişmekte olan ülkelerden adı IMF başkanlığı için geçenler ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nin Meksikalı başkanı Angel Gurria ile eski Güney Afrika Maliye bakanı Trevor Manuel.

Independent gazetesinin haberinde ise IMF başkanlığı için düşünülenler arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın eski başkanı Kemal Derviş'in de olduğu bildiriliyor.