Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu tutuklandı

Ergenekon Davası'nda 15 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan Alemdaroğlu ve eski özel harekat polisi Kemal Şahin hakkında, açıklanan hükmün ardından tutuklama kararı da çıkarıldı.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Alemdaroğlu ve Şahin'in davanın bitiminin ardından duruşma salonundan ayrılmasına izin verilmedi. Haklarındaki tutuklama müzekkeresi yazılmasının ardından Alemdaroğlu ve Şahin tutuklanarak ceaevine konuldu. Bu arada, konutlarını terk etmemek suretiyle adli kontrole tabi tutulan emekli Albay Arif Doğan ve Hüseyin Vural da kendileriyle ilgili kararın tebliğinin ardından evlerine gönderildi.

Firari sanıkların dosyaları ayrıldı

" Ergenekon Davası"nın firari sanıkları emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstek Vakfı'nın kurucu başkanı Bedrettin Dalan, eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, Saipir Debdevidze ile Emrah Gönenci'nin dosyaları ayrıldı.