Kelkit'te doğal gaz sevinci

Fatih TURAN/KELKİT (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattı, düzenlenen törenle açıldı.

Doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedef ve politikaları çerçevesinde alınan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğal Gaz Dağıtım AŞ tarafından ilçede 6 ay önce başlatılan doğal gaz çalışmaları tamamlandı. İlçede hizmete girecek olan doğal gaz hattı için tören düzenlendi. Milli Egemenlik Meydanı\'ndaki törene Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Okay Memiş, doğal gaz kullanımının artırılması gerektiğini söyleyerek, \"Doğal gazın gelmesi ilçeye çevre ve ekonomik açıdan ciddi katkılar sağlayacaktır. Doğal gaz, çevreye duyarlı, havayı kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen \'çevreci\' bir enerji kaynağıdır. Artık doğal gazımızla ilçemizde temiz bir hava soluyacağız. Gümüşhane\'ye bu yatırımları getiren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

\'KAPSAMLI BİR HİZMET OLDU\'

Doğal gazın ilçeyle buluşmasından ötürü çok mutlu olduklarını belirten Kelkit İlçe Belediye Başkanı Ünal Yılmaz \"Artık hazırlıklar tamam. Gazımız için dakikaları sayıyoruz. İnşallah bu güzel bir hizmet olur. Bu hizmetleri arkasını getirmeye de çalışacağız. En önemli sorun olarak gördüğümüz bu doğal gaz sorununu çözüme kavuşturmuş olduk. İlçemize yapılan yatırımlar belki de bir ile dahi yapılmamıştır. Bu hizmetle ilçenin tamamına doğal gaz veriliyor, kısmen değil. Kapsamlı ve tez bir hizmet oldu. Çalışmalarımız ilçede sürecek. Bundan sonra ilçede makyaj yapacağız. Doğal gaz çalışmaları nedeniyle hasar gören birçok nokta hızla düzeltilecek\" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Cihan Pektaş ise bölgeye hükümet yatırımlarının hızla sürdüğünü kaydederek doğal gazın ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. İlçede 500\'ü aşkın doğal gaz abonesinin bulunduğu ilçede abonelik sayısının hızla artması gerektiğini de ekledi.

Konuşmaların ardından meşale yakılarak doğal gaz boru hattının açılışı gerçekleştirildi. Tören havai fişek gösterileriyle sona erdi.



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