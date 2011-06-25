-KCK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 25.06.2011 - Van'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik 6 ay süren teknik takibin ardından 4 gün önce gözaltına alınan, aralarında Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Selami Özyaşar ile eski şube başkanı Lezgin Botan'ın da bulunduğu 6 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılan zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen Eğitim-Sen Şube Başkanı Özyaşar ile eski şube başkanı Botan ve Eğitim-Sen üyesi Garip Yaviç tutuklandı.