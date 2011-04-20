-KCK İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ VAN (A.A) - 20.04.2011 - Hakkari'de terör örgütü PKK'nın sivil uzantısı KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği tarafından 15 sanık hakkında hazırlanan 800 sayfalık iddianame, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin talimatı doğrultusunda Hakkari ve Yüksekova ilçesinde 2010 yılı Haziran ayında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan, aralarında eski BDP Hakkari İl Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın da bulunduğu 3'ü firari 15 sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısınca hazırlanan ve bir süre önce Van 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 800 sayfalık iddianame mahkemece kabul edilerek sanıklar hakkında, ''silahlı terör örgütünü yönetmek ve silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçlarından dava açıldı.