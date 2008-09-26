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Spor

Kazım Kanat uğurlandı

Hayata veda eden spor basınının duayenlerinden Kazım Kanat, son yolculuğuna uğurlandı. Kanat için önce Beşiktaş Kulübü, ardından da Türkiye Spor Yazarları Derneği&rsquo

26 Eylül 2008 03:00

Türk spor basınının duayen isimlerinden Kazım Kanat'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

 
Önceki gün vefat eden Kazım Kanat'ın naaşı, Levent Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.


 Cenaze namazına Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, spor, basın, iş ve sanat dünyasından birçok ismin yanı sıra, Kazım Kanat'ın ailesi ve yakınları katıldı.


 Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Kazım Kanat'ın son günlerini mutlu geçirdiğini belirterek, "Çok mutluydu. Bazen böyle oluyor. Yazık oldu. Böyle şeylerin zamanı yok. Takdiri ilahi" dedi.

 Bu arada, Kazım Kanat'ın tabutunun yanında bulunan çerçeveli fotoğrafı yere düşerken, çerçevenin camları kırıldı. Yağışlı havaya rağmen cenaze namazına katılım yoğun oldu.

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