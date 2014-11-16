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Dünya
Deutsche Welle

Kazandı ama yine protesto edildi

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff seçim zaferinden üç hafta sonra başkent Sao Paulo'da protesto edildi.

16 Kasım 2014 14:14


Başkent Sao Paulo'daki gösteride protestocular ülkede "yolsuzluğa son verilmesini" istedi. Göstericiler İşçi Partili Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in yolsuzluğa karıştığı ve yakınlarını kayırdığını ileri süren pankartlar taşıdılar. Devlet kontrolündeki Petrobas petrol şirketindeki rüşvet skandalıyla ilgili olarak Devlet Başkanı Rousseff'in görevden uzaklaştırılmasını talep ettiler.

Gösteriye katılım beklenenden düşük oldu. Polis gösteriye katılanların sayısını 10 bin olarak verirken, organizatörler 50 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Yolsuzluk operasyonu

Brezilya'da polis cuma günü geniş kapsamlı bir yolsuzluk operasyonu düzenlemişti. Yedi büyük şirkette arama yapılırken 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk soruşturması Petrobras şirketinin 3,1 milyar euro değerindeki şüpheli mali işlemleri üzerine başlatılmıştı. 2004-2012 yılları arasında, şirket projeleriyle ilgili anlaşmalar sırasında başta iktidardaki Dilma Rousseff'in İşçi Partisi olmak üzere siyasi partilere para akıtıldığı sanılıyor.

Brezilya'da Toyo Setal şirketi direktörü Augusto Ribeiro de Mendonça Neto'nun cumartesi günü verdiği ifadeler de bu şüpheleri doğrular nitelikte. Brezilyalı işadamı, büyük inşaat şirketlerinin aralarında bir kulüp oluşturduğunu ve Petrobras'ın dağıttığı ihaleleri kendi aralarında bölüştüklerini söyledi. De Mendonça Neto bu şirketlerin rüşvet karşılığında devlet kontrolündeki Petrobras'tan ihale aldıklarını itiraf etti. Kendisinin de 2008-2011 yılları arasında rüşvet olarak Petrobras şirketinin o dönemki menajerine 18,5 milyon euro tutarında rüşvet verdiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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