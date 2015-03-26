Kazanan çıkmadı



Son dünya şampiyonu Almanya ile son Asya şampiyonu Avustralya arasındaki maç, 150 kişiyi taşıyan Germanwings uçağının salı günü Fransa Alpleri'nde düşmesi nedeniyle, hüzünlü bir atmosferde oynandı.

Almanya, Kaiserslautern’de oynanan hazırlık maçında Avustralya ile 2-2 berabere kaldı. Alman milliler 17’nci dakikada Marco Reus’un golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Açık bir futbolu tercih eden konuk takım devre sona ermeden James Troisi ile beraberliği sağladı (40.). İkinci yarıya da hızlı başlayan Avustralya 50’nci dakikada Mile Jedinak’ın attığı şık serbest vuruş golüyle üstünlüğü yakaladı. Almanya’ya beraberliği getiren golü oyuna son çeyrekte dahil olan Lukas Podolski kaydetti (81.).

Teknik direktör Joachim Löw, uzun bir sakatlık arasından sonra milli takıma dönen İlkay Gündoğan ve Holger Badstuber’e Avustralya karşısında ilk 11’de görev verirken, yine FC Köln’ün genç oyuncusu Jonas Hector’u da ilk milli maçında 90 dakika sahada tuttu. Neuer’in yokluğunda kaleyi devralan Ron-Robert Zieler performansıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Schweinsteiger’in yedek beklediği maçta Sami Khedira sahaya kaptan olarak çıktı. Khedira’nın 63’üncü dakikada oyundan çıkmasıyla kaptanlık pazubandını Mesut Özil devraldı.

47 bin kişinin izlediği karşılaşmaya uçak kazası damgasını vurdu. Salı günü düşen Germanwings uçağında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunulurken, futbolcular karşılaşmaya siyah bantla çıktı. Schalkeli oyuncu Benedikt Höwedes, milli marş okunurken uçak kazasında hayatını kaybeden memleketi Haltern’den öğretmen ve öğrencileri anmak için bir pankart taşıdı.

Kroos'a taraftar ödülü

Öte yandan Alman milli takım taraftarlarınca 2014’ün milli futbolcusu seçilen Real Madrid’in yıldız ismi Toni Kroos da maç öncesi ödüllendirildi. Ödülü son olarak üç yıl üst üste Mesut Özil kazanmıştı.

Almanya 2015’teki ilk resmi maçında ise Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı için 29 Mart Pazar günü Gürcistan'a konuk olacak. Karşılaşma TSİ 19:00'da Tiflis'te oynanacak. Almanya D grubunda 4 maç sonunda 7 puanla 3'üncü, Gürcistan 3 puanla 5'inci sırada. Aynı gün grupta İskoçya-Cebelitarık ve İrlanda-Polonya maçları da oynanacak.