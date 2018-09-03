Kayserispor'dan Lucescu'ya milli sitem

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)

Süper Lig\'in yenilgisiz takımlarından birisi olan Kayserispor\'un 3 yabancısı Slovenya ve Romanya milli takımlarına giderken, sezona başarılı bir giriş yapan sarı-kırmızılı takımdan hiçbir oyuncunun Türkiye A Milli Takımı\'nın aday kadrosuna çağrılmamasına taraftarlardan tepki geldi.

Fenerbahçe maçı sonrası sarı-kırmızılı oyunculara çarşamba gününe kadar izin verildi. Kayserispor\'da Romanya Milli Takımı\'na çağrılan stoper Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung, Slovenya Milli Takımı\'na giden orta saha oyuncusu Rajko Rotman ise Kayseri\'deki çalışmalara milli maçların bitiminde katılacak.

Öte yandan Süper Lig\'de oynadığı 4 maçta henüz yenilmeyen 3 takımdan biri olan ve kalesinde Yeni Malatyaspor\'la birlikte sadece 2 gol gören Kayserispor\'un elde ettiği başarı ve oyuncularının gösterdiği performansa karşın özellikle Atila Turan ve Bilal Başaçıkoğlu gibi genç ve başarılı oyuncuların A Milli Takım kadrosuna çağrılmaması Kayserili futbolseverleri üzdü. Kayserililer, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu\'ya tepkilerini sosyal medyadan da dile getirdiler.