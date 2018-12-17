Kayserispor'da moraller yerinde

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) -

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 2 maçtan galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşan Kayserispor\'da moraller yerine geldi. Kayserispor başında çıktığı 2 maçtan 6 galibiyetle ayrılan Karaman, önlerine bakarak gaza basacaklarını ifade etti.

Galibiyetlerin sarı-kırmızılı takıma motivasyon kazandırdığını ifade eden Hikmet Karaman, ZTK 5\'inci Tur\'da Çarşamba günü Altay ile mücadele edeceklerini kaydederek, \"Hem ligde hem de kupada hedeflerimiz var. Onları gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Sakat oyuncularımızın da iyileşmesiyle takım içindeki rekabeti sağlayacağız. Aldığımız iki maç bize motivasyon, yönetime şehrimize birlik ve beraberlik sağlayacak bir adım. O kadar yapmamız gereken işler var ki. Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekir. İki maç kazandık diye ne teknik adam olarak göklerdeyim kaybetseydik ne de dipteydik. Futbolun dışında kalarak içeriği inceleme, önemli teknik adamları izleyerek gelişimimi devam ettirmeye çalıştım. Bugün buraya geldim. Sevgi, ilgi ve alaka mükemmel. Yapmamız olan o kadar çok iş var. Şehrimizin birinci derecede birleşmeye ihtiyacımız var. Buraya üçüncü gelişim ve şehir ile insanlar gelişmiş cepheler çoğalmış. Kayserispor lige renk veren bir takım. Bunu daha çok renklendirip futbolda söz sahibi olmak istiyoruz. Bizim bu takımı geliştirmemiz gerekiyor. İniş çıkış yaşamadan futbolda söz sahibi olma adına birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hata yapacağız olabilir ama önemli olan ders çıkarmak ve doğruyu bulabilmek. Biz de çok çalışacağız\" dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hem kupa hem de lig hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda Bernard Mensah, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla, kart cezalısı durumuna düşerek B.B. Erzurumspor maçında oynayamayacak. Buna karşın sakatlığı nedeniyle bu maçta risk edilmeyen Rotman, Erzurumspor maçı hazırlıklarına katıldı.