Kayserispor'da izin bitti

İLYAS KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek olan Kayserispor, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yer almadığı antrenman antrenörlerden Gökhan Geylani nezaretinde gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan çalışma, ısınma ve 5’e 2 pas çalışması ile sona erdi. Antrenmana milli takım kampında olan Sapunaru ve sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç katılmadı. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavsi tamamlanan Varela da takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Osmanlıspor ile hazırlık maçı yapacak. Müsabaka, cumartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha’da saat 17.00\'de oynanacak.

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