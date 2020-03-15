Kayserispor evinde nefes aldı

Süper Lig 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 45 dakikası, Mesanovic ve Pedro'nun attığı gollerle ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, Yeni Malatyaspor ikinci yarıda Kjartansson'un golüyle skoru 2-1'e getirdi ve mücadele 2-1 Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

İki takımın 11'leri

Kayserispor: Lung, Emre, Diego, Sapunaru, Kvrzic, Hasan, Dja Djedje, Campanharo, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Murat, Mustafa, Acquah, Gökhan, Fofana, Umut Bulut.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

5. dakikada Emre Taşdemir soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



8. dakikada sağ kanattan Zoran Kvrzic'in yerden ortasında ön direğe hareketlenen Mesanovic, Arturo Mina tarafından düşürüldü ve hakem penaltıyı verdi.



11. dakikada penaltı kararından vazgeçildi. VAR'ın incelemesi neticesinde pozisyonun başında Mesanovic'in ofsaytta olduğu tespit edildi.



22. dakikada Mensah sağ kanattan rakiplerini çalımlarla geçerek pasını Mesanovic'e verdi. Arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Mesanovic, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0.



42. dakikada Acquah’ın hatalı pasında Mensah topu aldı ve solunda bulunan Pedro Henrique’ye pasını verdi. Pedro ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’nin solundan yerden ağlara gitti. 2-0.



45+2. dakikada Mensah’ın uzun pası ile sağdan ceza sahası içine giren Mesanovic, Mina’nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.



45+3. dakikada topun başına geçen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

İlk yarı 2-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

51.dakikada Kjartansson'un vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Dönen topa Hafez vurdu yne Lung gole izin vermedi.

53.dakikada sol kanattan Fofana geldi, çizgiye indi pasında Kjartansson'un vuruş açısını kapatan Lung tehlikeyi önledi.

64.dakikada ceza sahası dışından Gökhan Töre vurdu top dışarı gitti.

70.dakikada Yeni Malatyaspor Kjartansson ile durumu 2-1'e getirdi. Sol kanattan Hafez'in ortasına kafayı iyi vuran İzlandalı oyuncu köşeden golü attı. 2-1

76.dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Gökhan Töre'nin ortasına Mustafa kafayı vurdu kaleci Lung son anda topu çıkardı

89.dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan elen ortaya Mina kafayı vurdu top üst direkten döndü, seken topu Hafez çevirdi Kjartansson kale sahasında vurdu savunma çizgiden çıkardı.

Maçı Kayserispor 2-1 kazanmayı başardı.