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Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de bir otoparkta yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

21 Aralık 2018 13:34

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de bir otoparkta yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay 00.30 \'da Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Alpaslan Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ali Şafak (40) ve Zakir Ekinci(39) karşılaştıkları otoparkta birbirlerine kurşun yağdırdı. Bacağından vurularak, yaralanan  Mehmet Ali Şafak  ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla yaralanan Zakir Ekinci ise Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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