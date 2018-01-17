Kayseri'de kar yağışı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar şehri etkisi altına aldı.

Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, şehir merkezinde etkili oldu. Hava sıcaklığı bugün en düşük sıfırın altında 1 derece olurken, gündüz sıcaklığı ise, 3 derece olarak gerçekleşti. Yarın ise şehir merkezinde saatteki hızı 70 kilometreye çıkacak kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının Cuma gününe kadar süreceğini belirterek, hafta sonunun güneşli geçeceğini belirtti. Erciyes Kayak Merkezi\'nde ise son yağış sonrası kar kalınlığı 1 metre 10 santime kadar çıktı. Kayakseverler de kayak yaparak pistlerin tadını çıkarttı.



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