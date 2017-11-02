Kayseri'de dolandırıcılara hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de telefonla aradıkları emekliye kendilerini komiser ve polis memuru olarak tanıtarak parasını almakla suçlanan 4 sanık, çıkarıldıkları mahkemede \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan 4\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 1 Şubat\'ta Tomarza ilçesinde meydana geldi. 50 yaşındaki işçi emeklisi Tuncay Yıldırım\'a kendisini telefonda komiser olarak tanıtan 33 yaşındaki Mehmet Fatih Kurt, banka hesaplarının FETÖ tarafından boşaltıldığını, buna engel olmak için bankada bulunan tüm parasını çekmesini ve eve gelecek iki polise teslim etmesini söyledi. Bunun üzerine bir süre bekleyen Yıldırım, telefondaki kişiye bankadaki parayı çekmesinin mümkün olmadığı belirtti. Tuncay Yıldırım\'ın ihbarıyla harekete geçen jandarma, Yıldırım\'dan parayı almak için gelen sahte iki polisten birini evde, diğerini ise mahallenin başında yakaladı. Olayla ilgili Şanlıurfa\'da da 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık olayı ile ilgili hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Mehmet Fatih Kurt ve Yakup Aras mahkemede hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Mahmut Nesip Demir ve Halil Gündoğdu ise tutuklu bulundukları Şanlıurfa Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanıklardan Yakup Aras, Mahmut Nesip Demir ve Halil Gündoğdu kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini isterken, tutuklu Mehmet Fatih Kurt ise dolandırıcılığı Demir\'in ısrarı üzerine parasız kaldığı için yaptığını ve çok pişman olduğu söyledi. Mahkeme heyeti, 4 sanığı \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan 4\'er yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluklarının devamına karar verdi.