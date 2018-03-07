Kayseri'de 7 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, FETÖ/PDY davasında ayrı ayrı yargılanan, aralarında doktor, öğretmen, koruma ve güvenlik şefinin de olduğu tutuksuz 7 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanıklardan koruma ve güvenlik şefi Muhittin Y., öğretmen Basri E. ve İsa K., hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan uzman doktor Bedia T. ve öğretmenler Özlem K., Ahmet E. ile Ayşe E.\'nin yerine ise avukatları mahkemeye geldi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanıklar Muhittin Y., Bedia T., Özlem K., Ahmet E., Ayşe E. ve İsa K.’yi ‘silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan ayrı ayrı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Basri E.’nin ise istinaf yolu açık olmak şartıyla 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.