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Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanan 5 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

08 Ocak 2019 21:05

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY davasında 4\'ü tutuklu, 1\'i tutuksuz yargılanan 5 sanık, 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar doktor Ahmet Ensar Y., meslekten ihraç edilen astsubay Ahmet T., askeri personel Tarık A., İbrahim A. ve Nedim C. ile tutuksuz sanık Alim Ö. hazır bulundu. Sanıklar, savunmalarında suçlamayı kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.
Mahkeme heyeti sanıklara, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3\'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu 4 sanığın cezaevinde yattıkları süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
 

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