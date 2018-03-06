Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı davalarda yargılanan, aralarında işadamı ve emniyet müdürünün de bulunduğu, 1’i tutuklu, 5 sanık, 2 yıl 1 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Mahmut T. ve İhsan T. ile tutuksuz sanıklar Necla Ö, Numan A, Ahmet Ö ve Abdullah E. hazır bulundu. Haklarında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan’ kamu davası açılan sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar, kendilerine yönletilen suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi.

İTİRAFÇI OLAN İŞADAMINA 4 YIL HAPİS CEZASI

İşadamı Abdullah E.‘nin yargılandığı davada 9 tanık dinlendi. Pişman olduğunu ifade eden Abdullah E. “Hem ben, hem de ailem mağduruz.Yazılı savunmada bulundum ve bildiklerimi anlattım. Pişmanlığımı dile getiriyorum. Ne diyeyim karar sizin, beraatimi istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

EMNİYET MÜDÜRÜNE 7.5 YIL HAPİS CEZASI

4’üncü sınıf emniyet müdürü olan tutuksuz sanık Numan A. ise hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, “Elime uzun namlulu silahlarımı alarak bizzat darbecilerle çatıştım. Suçlamalarla uzaktan yakından bir alakam yok. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti tutuksuz emniyet müdürünü \'Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan’ 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AVUKATI GÖZALTINA ALINAN SANIK SÜRE İSTEDİ

Tutuklu olarak yargılanan İhsan T. ise, avukatının gözaltında olması sebebiyle süre istedi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'nün bugün düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı avukatlar arasında kendi vekilinin de olduğunu söyleyen İhsan T., “Ailem burada değil, gerekirse en ağır koşullarda tahliye olup, elektronik kelepçe de olsa başka bir avukat bulmak istiyorum. Kendi avukatımı kendim bulmam için tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mahmut T’yi 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Necla Ö’yü, 6 yıl 10 ay 15 gün, tutuksuz olarak yargılanan işadamı Ahmet Ö\'yü ise, örgüte finans sağladığı gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.