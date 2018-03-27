Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, aralarında iş adamları ve avukatın da olduğu 4 tutuksuz sanığa, 1 yıl 8 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan iş adamları Mehmet K. ve Şadi G. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nezahat Temizlik çalışanı Hüseyin A. ve avukat Hakan B. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Bank Asya’ya talimatla para yatırmadığını ifade eden Mehmet K, “Bank Asya’ya destek toplantılarına katılmadım. Talimatla para yatırmadım. İnsanlar, evini veya arabasını satıp paralarını yatırırken, ben böyle bir eylemde bulunmadım. Bank Asya ile ticari olarak çalıştım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Mehmet K. ve Şadi G. ile Hüseyin A.’ya, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, etkin pişmanlıkta bulunan avukat Hakan B.’nin ise, 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının da geriye bırakılmasına karar verdi. Etkin pişmanlıkta bulunan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski üyesi tutuksuz sanık Hüseyin C.\'nin ise cezalandırılmasına yer olmadığına karar verildi.

MAHREM İMAMA 8 YIL HAPİS

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu eski müdürü meslekten ihraç edilen Tahir A. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatını istedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuksuz sanık, Tahir A.’nın, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılıp, tutuklanmasına karar verdi. Tahir A., mahkemede bulunan polis memurları tarafından cezaevine götürüldü.

